Incêndios

O incêndio que lavra no concelho de Penafiel, no distrito do Porto, foi dado, esta madrugada, como dominado, informou a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

O incêndio, que deflagrou na madrugada de sábado, na freguesia de Rio Mau, entrou em fase de resolução (sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido) por volta as 04:15, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Apesar de dominado, pela mesma hora, mantinham-se no terreno 287 operacionais apoiados por 85 viaturas, segundo o 'site' da Proteção Civil.