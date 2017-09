Actualidade

Liu Xia, viúva do Nobel da Paz chinês Liu Xiaobo, que morreu em julho, "está de regresso a Pequim", embora sob prisão domiciliária, depois de mais de um mês "desaparecida", de acordo com uma organização não-governamental com sede em Hong Kong.

Lu Siqing, fundador do Centro de Informação para Direitos Humanos e Democracia, uma ONG com sede em Hong Kong, falou com Liu Xia ao telefone no sábado, segundo um comunicado da organização enviado hoje por fax à agência de notícias francesa AFP.

Durante a conversa, de cerca de meia hora marcada por "lágrimas", Liu Xia, de 56 anos, explicou, com uma "voz extremamente debilitada" que tem de seguir pesados tratamentos antidepressivos, segundo Lu Siqing.