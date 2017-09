Actualidade

Um forte sismo foi registado hoje na Coreia do Norte, estando as autoridades da Coreia do Sul a analisar a possibilidade de ter sido provocado artificialmente por um ensaio nuclear realizado pelo regime de Pyongyang.

"Um abalo artificial, de magnitude 5,6, foi detetado perto de Punggye-ri, na Coreia do Norte, e nós estamos a analisar se se tratou de um ensaio nuclear", declarou o Estado-Maior das Forças Armadas da Coreia do Sul através de um comunicado.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica mundial, reportou o registo de um abalo telúrico de magnitude 6,3 pelas 12:00 na hora de Pyongyang (04:30 em Lisboa), sinalizando uma possível "explosão".