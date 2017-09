Actualidade

O governo japonês confirmou que o regime de Pyongyang levou hoje a cabo um novo ensaio nuclear, o sexto do tipo, após ter sido detetado um forte sismo na Coreia do Norte.

"Após ter analisado, entre outras, as informações da agência meteorológica, o governo [do Japão] confirma que a Coreia do Norte realizou um teste nuclear", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Taro Kono, aos jornalistas.

Segundo Taro Kono, Tóquio endereçou um protesto formal à embaixada da Coreia do Norte em Pequim ainda antes de ter confirmado que o abalo se deveu à realização de um ensaio nuclear, qualificando o ato de "completamente imperdoável".