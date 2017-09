Actualidade

A Organização do Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares (CTBTO, na sigla em inglês) confirmou ter detetado um "inusual evento sísmico" na Coreia do Norte, com uma magnitude "mais forte" do que a verificada nos testes nucleares anteriores.

Trinta e quatro estações de medição daquele organismo autónomo das Nações Unidas registaram a detonação, que originou o forte terramoto detetado na Coreia do Norte, afirmou a CTBTO, numa primeira reação, através da rede social Twitter.

O CTBTO, organização da qual a Coreia do Norte não faz parte, dispõe de uma rede com cerca de 300 sofisticadas estações de medição espalhadas pelo planeta, através das quais consegue detetar, em tempo real, qualquer detonação ou explosão fora do comum.