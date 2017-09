Actualidade

A Coreia do Norte realizou hoje o seu sexto ensaio nuclear, anunciando ter testado com "total êxito" uma 'bomba H', como é conhecida a bomba de hidrogénio, passível ser instalada num míssil balístico intercontinental (ICBM).

"O teste foi realizado com uma bomba com um poder sem precedentes", afirmou Ri Chun-hee, pivô da televisão estatal norte-coreana KCTV, ao anunciar o sucesso do ensaio.

O sismo artificial ocorrido hoje na Coreia do Norte, registado por diversas agências meteorológicas estrangeiras, como o Serviço Geológico dos Estados Unidos, sinaliza que o ensaio de hoje foi mais potente do que os cinco outros levados anteriormente a cabo pelo regime de Pyongyang.