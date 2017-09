Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que uma política de apaziguamento "não funciona" com a Coreia do Norte, após o anúncio de um novo ensaio nuclear pelo regime de Pyongyang.

Trump publicou hoje três declarações na rede social Twitter a propósito do teste nuclear da Coreia do Norte.

"A Coreia do Sul está a compreender, como eu lhes disse, que a sua conversa de apaziguamento com a Coreia do Norte não funciona, eles só entendem uma coisa!", afirmou o governante no terceiro 'tweet' hoje publicado.