OE2018

A coordenadora do BE acusou hoje a direita de "vazio completo" de ideias para o debate orçamental, após o presidente do PSD afirmar que o Governo e os partidos da maioria vivem "o dia-a-dia" sem "uma estratégia".

"O que eu registo é que o PSD e o CDS também não têm nenhuma proposta a fazer ao país. E, portanto, falam de outra coisa qualquer e vão falando ao longo do dia", disse Catarina Martins, durante uma visita à Feira do Relógio, em Lisboa, com o candidato bloquista à Câmara da capital, Ricardo Robles.

"Eu julgo que o mais importante é os partidos apresentarem propostas. Há um debate orçamental em curso e o que se regista é que nesse debate orçamental é que, à esquerda, há proposta, há opinião, há negociação. À direita existe um vazio completo, porque não se conhece uma única ideia do PSD para o próximo Orçamento do Estado", concluiu.