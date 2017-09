Actualidade

O porta-voz do Partido Socialista considerou, em declarações à Lusa, que o discurso de hoje de Pedro Passos Coelho mostra que o líder social-democrata "decidiu ser piegas" e não percebe que há liberdade para falar, mas também para criticar.

"Passos decidiu ser piegas porque não compreende a liberdade; existe para falar e o antigo Presidente da República e Paulo Rangel têm toda a liberdade para falar, mas também há liberdade para criticar, a liberdade é dos dois lados", disse o deputado João Galamba.

Na reação ao discurso do líder social-democrata no encerramento da Universidade de Verão do PSD, Galamba elencou a resposta em mais dois pontos: o discurso sobre cortes no orçamento público e sobre a recusa em negociar consensos sobre o quadro comunitário de apoio entre 2021 e 2027.