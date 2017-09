Actualidade

O tenista português Pedro Sousa, quarto cabeça de série, conquistou hoje o terceiro 'challenger' da sua carreira, ao bater o anfitrião Marco Cecchinato, primeiro pré-designado, em três 'sets'.

Pedro Sousa, 127.º da hierarquia, superou o 102.º da tabela por 1-6, 6-2 e 6-4, em uma hora e 43 minutos, repetindo os triunfos em Francavilla (Itália) e Liberec (República Checa), num ano em que também disputou a final de Tampere (Finlândia).

Na terra batida de Como, o tenista luso esteve a perder por 3-1 no derradeiro parcial, mas conseguiu o 'break' no sexto jogo (3-3) e, a vencer por 5-4, repetiu a proeza no 10.º, fechando o encontro logo ao primeiro 'match point'.