Actualidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o seu país está a ponderar suspender "todo o comércio" com qualquer nação que faça trocas comerciais com a Coreia do Norte.

"Os Estados Unidos estão a considerar, para além de outras opções, suspender todo o comércio com qualquer país que faça negócios com a Coreia do Norte", escreveu Donald Trump no Twitter.

A mensagem surge horas depois de o chefe de Estado norte-americano ter respondido "vamos ver" à pergunta sobre se estaria disposto a atacar o país que esta madrugada anunciou ter testado, com sucesso, uma bomba de hidrogénio desenvolvida para ser instalada num míssil balístico intercontinental.