Autárquicas

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, assumiu hoje o "objetivo direto" de eleger mais candidatos da CDU nas autárquicas, o que, no seu entender, contribuirá, no plano nacional, para novos passos e avanços nas respostas aos problemas do país.

"A eleição de mais candidatos da CDU em 01 de outubro é a garantia, em cada freguesia e concelho, de um trabalho ao serviço das populações e de uma resposta aos seus problemas. É esse o objetivo direto destas eleições", avançou Jerónimo de Sousa num discurso de mais de 45 minutos, no encerramento da Festa do Avante!, a 'rentrée' do PCP, no qual deixou a lista de exigências para o Orçamento do Estado para 2018.

Como "comprova a vida política nacional", segundo o líder comunista, o país precisa "do trabalho, da honestidade e da competência do PCP" e é "por isso que as próximas eleições autárquicas assumem grande importância pelo que representam no plano local, mas também pelo que podem contribuir para dar força à luta" pela defesa do país.