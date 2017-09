Mundial2018

A Bélgica, vencedora na Grécia por 2-1, é a primeira seleção europeia a conseguir o apuramento para o Mundial de futebol de 2018, num dia em que a França foi humilhada, ao empatar em casa com o Luxemburgo.

Portugal conseguiu ser superior na deslocação à Hungria (1-0) e continua no encalço da Suíça (vencedora por 3-0 da Letónia), líder do grupo B, com quem deverá decidir o primeiro lugar na última jornada - certo é que uma seleção se apura e a outra vai para os 'play-off'.

Verthongen e Lukaku fizeram os golos da Bélgica no Pireu. Zeca, jogador português naturalizado, marcou o golo dos gregos, que ainda são sérios candidatos ao 'play-off' no Grupo H.