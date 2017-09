Macau/Tufão

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau emitiram hoje um alerta de chuva intensa devido à passagem da tempestade tropical Mawar, a terceira em menos de duas semanas, que já levou à suspensão das aulas.

"Continua válido o sinal de chuva intensa. Prevê-se que os aguaceiros se irão manter", indica o portal dos SMG, alertando para "inundações nas zonas baixas".

"As aulas do ensino secundário ficam suspensas na parte da manhã e as aulas dos ensinos infantil, primário e especial ficam suspensas durante todo o dia, as escolas devem manter as suas instalações e respetivo pessoal em funcionamento, ocupando e acolhendo os alunos que cheguem às escolas, até que o seu regresso a casa se possa fazer em segurança", aconselham os serviços meteorológicos.