Incêndios

Um incêndio com duas frentes ativas lavra esta madrugada no concelho da Azambuja, no distrito de Lisboa, sendo combatido por 127 operacionais, apoiados por 41 meios terrestres, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O fogo em zona de mato deflagrou pelas 21:06 de domingo em Casais de Vale Fornos, e pelas 02:30 de hoje tinha duas frentes ativas, de acordo com a página da ANPC.

Outros três fogos ardiam esta madrugada, dois deles na Covilhã, no distrito de Castelo Branco. O que deflagrou em Abuceira era o que mobilizava mais meios: 321 operacionais e 94 veículos para combater as chamas que deflagraram às 16:47 de domingo,