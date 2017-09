Venezuela

Julio Borges, presidente do parlamento da Venezuela e opositor do Presidente Nicolas Maduro, está na Europa para se encontrar com quatro chefes de Estado e de Governo, anunciaram os seus serviços no domingo.

Um comunicado publicado em Caracas declara que Borges se vai encontrar com o Presidente francês e com os chefes dos governos de Espanha, Alemanha, e Reino Unido para discutir a crise na Venezuela.

"A primeira reunião de Borges será na segunda-feira com o Presidente francês Emmanuel Macron. Na terça-feira desloca-se a Madrid para se encontrar com o chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy", indica o comunicado.