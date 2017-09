Actualidade

Os líderes da Fretilin, PD e KHUNTO, primeiro, quarto e quinto partidos mais votados, assinaram hoje um acordo de compromisso político e bases de entendimento para a formação do próximo Governo timorense.

O acordo foi assinado hoje em Díli por Mari Alkatiri, secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), por Mariano Sabino, presidente do Partido Democrático (PD) e por José dos Santos Naimori Bukar, fundador do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO).

"Chamamos de compromisso político e não de coligação, mas é praticamente uma coligação", explicou à Lusa Mari Alkatiri, secretário-geral da Fretilin.