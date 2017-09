Actualidade

O primeiro-ministro do Japão pediu hoje aos presidentes dos Estados Unidos e da Rússia para pressionarem mais a Coreia do Norte, após o regime de Kim Jong-un ter realizado o seu sexto teste nuclear.

O líder do Governo japonês e o Presidente norte-americano, Donald Trump, mantiveram uma conversa telefónica na noite de domingo, em que concordaram em relação à necessidade de elevar a pressão sobre Pyongyang e reiteraram a importância do papel da China e da Rússia.

Durante a conversa, a quarta deste tipo desde que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico que sobrevoou o norte do território japonês na passada terça-feira, Trump reiterou a Abe o compromisso dos Estados Unidos com o país asiático e disse que a sua nação "está a 100% com o Japão", informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês.