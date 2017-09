Actualidade

O mês de agosto em Portugal continental foi quente em relação à temperatura e seco no que diz respeito à precipitação, segundo dados do Boletim Climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o resumo do boletim climatológico disponível hoje na página do IPMA na Internet, o mês de agosto foi o nono mais quente desde 2000.

O documento indica que "o valor da temperatura máxima do ar foi de 30,86 graus Celsius, mais 2,06 graus acima do valor normal, e corresponde ao 7.º valor mais alto desde 2000.