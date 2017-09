Actualidade

O sexto teste nuclear realizado pela Coreia do Norte teve uma potência de 50 mil toneladas, estimaram hoje os responsáveis do Ministério da Defesa sul-coreano no parlamento.

A confirmar-se, esta quantidade de energia significa que o teste foi cinco vezes mais potente que o quinto ensaio nuclear realizado pela Coreia do Norte, em setembro de 2016, e mais de três vezes superior ao da bomba que destruiu Hiroshima em 1945.

A Coreia do Norte testou no domingo a sua bomba nuclear mais potente até à data, um artefacto termonuclear que segundo o regime de Pyongyang pode ser instalado num míssil intercontinental.