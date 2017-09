Actualidade

Os nova-iorquinos Black Dice e Charlesmagne Palestine e o músico português Sei Miguel juntam-se em outubro ao Out.Fest, Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro, cujo cartaz completo foi hoje anunciado.

Na 14.ª edição do Out.Fest, de 04 a 07 de outubro, serão cerca de duas dezenas as atuações em locais do Barreiro como a Igreja de Santa Maria, o Museu Industrial Baía do Tejo e o Auditório Municipal Augusto Cabrita.

Entre as novidades estão os Black Dice, trio formado há 20 anos em Nova Iorque e que, no entender do festival, inspirou e vai continuar a inspirar "gerações de gente que quer rebentar com as convenções da música eletrónica e do rock e fazer algo inteiramente novo a partir desse entroncamento".