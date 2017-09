Actualidade

Um homem que tinha sido investigado no caso do desaparecimento da menina lusodescendente de nove anos em França ficou em prisão preventiva por suspeitas de envolvimento no sequestro da criança.

Segundo a agência espanhola de notícias EFE, as autoridades explicaram, em comunicado, que o homem, que tem 34 anos, era um dos que tinham sido inicialmente detidos na semana passada no arranque da investigação.

A menina, Maëlys de Araújo, estava com a família num casamento em Pont-de-Beauvoisin, a 85 quilómetros de Lyon, no sudeste de França, no passado dia 27 de agosto, quando desapareceu.