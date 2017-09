Actualidade

As bolsas europeias seguiam hoje a negociar em terreno negativo, com os investidores alarmados pelos ensaios nucleares da Coreia do Norte e as suas possíveis consequências económicas e militares.

Às 08:35 de Lisboa, o Eurostoxx 50, o índice que representa as principais empresas da zona euro, estava a recuar 0,45% para os 3.428,36 pontos.

As principais bolsas europeias estavam a transacionar entre as perdas de 0,38% de Paris e as de 0,68% de Madrid.