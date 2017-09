Actualidade

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul planeiam destacar um porta-aviões nuclear, vários bombardeiros e outros efetivos estratégicos na península coreana na resposta ao último teste nuclear de Pyongyang, informou hoje o Ministério da Defesa de Seul.

O exército sul-coreano realiza também este mês manobras com fogo real em que participam caças F-15K equipados com mísseis terra-ar "Taurus", segundo o Ministério da Defesa no seu relatório à Assembleia Nacional, citado pela agência Yonhap.

O anúncio de Seul chega poucas horas depois de os exercícios com fogo real serem realizados pelo país asiático, em que ensaiou ataques a instalações nucleares norte-coreanas, em resposta ao sexto teste nuclear realizado por Pyongyang na véspera.