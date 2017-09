Actualidade

Os líderes do bloco de economias emergentes BRICS, que se encontram reunidos em Xiamen, leste da China, emitiram hoje uma condenação conjunta ao teste nuclear realizado no domingo pela Coreia do Norte.

"Expressamos profunda preocupação com a atual tensão e prolongado conflito nuclear na península da Coreia", lê-se na declaração conjunta dos líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A questão nuclear da Coreia do Norte "deve ser resolvida unicamente mediante meios pacíficos e diálogo direto entre todas as partes implicadas", acrescenta.