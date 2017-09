Hóquei/Mundial

Portugal sofreu hoje a segunda derrota em outros tantos jogos no Mundial de hóquei em patins, ao perder com a Itália, por 4-2, em jogo do Grupo A, disputado em Nanjing, na China.

Um dia depois de se estrear com uma derrota perante a Argentina (5-2), campeã em título, a seleção portuguesa marcou por intermédio de Henrique Magalhães (22 minutos) e Hélder Nunes (46, de grande penalidade), enquanto a Itália contou com golos de Giuliu Cocco (04), Samuel Amato (11) e Andrea Malagoli (36 e 47).

Para chegar aos quartos de final, Portugal está obrigado a pelo menos empatar com a França na terça-feira, na terceira e última jornada do Grupo A, que é liderado pela Argentina e pela Itália, ambos com seis pontos. Portugueses e franceses continuam a zero, mas a seleção lusa tem uma diferença entre golos marcados e sofridos favorável.