Actualidade

A diretora do Teatro Viriato, Paula Garcia, avançou hoje que a programação para o próximo quadrimestre conta com quatro estreias, duas no teatro e duas na dança, uma delas assinada por Paulo Ribeiro, além de um espetáculo de ópera.

"A programação para o último quadrimestre do ano segue a linha do que tem sido uma preocupação desta casa ao longo destes 18 anos de atividade, que é sobretudo questionar e desenvolver o nosso olhar pela atualidade. É uma programação que se destaca por quatro estreias", referiu a diretora do teatro de Viseu.

Durante a apresentação da programação para os meses de setembro a dezembro, Paula Garcia informou que a primeira estreia em teatro ocorre a 14 e 15 de setembro, com a apresentação de "As Árvores (dos Desgostos)", a terceira etapa do projeto "Um D. João Português", do encenador Luís Miguel Cintra, depois de "Na estrada da vida", levada à cena no Montijo, e de "O mar (e de rosas)", apresentada em Setúbal.