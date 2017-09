Actualidade

A companhia portuguesa de teatro Saudade Theater, com sede em Nova Iorque, apresenta, até 10 de setembro, na sala de espetáculos Under St. Marks, a peça "The Constitution", com autoria de Mickaël de Oliveira.

"Quatro atores, heróis de uma nova sociedade, são convidados pelo governo para escrever uma nova Constituição. Sequestrados da sociedade. Seis dias. Sem experiência no assunto. Uma constituição perfeita para uma nação imperfeita", lê-se na descrição da peça.

A peça esteve em cena em Portugal, no Teatro Nacional D. Maria II e em digressão pelo país. Para a sua estreia nos EUA, o texto foi traduzido por Maria Inês Marques, uma dramaturga que estuda na Universidade de Yale e colabora com a companhia Saudade Theater.