Coreia do Norte

A China defendeu hoje que a crise com a Coreia do Norte "deve ser resolvida de forma pacífica", declarou o embaixador de Pequim junto da ONU, Liu Jieyi, sem mencionar a possibilidade de novas medidas coercivas contra Pyongyang.

"Chamamos a Coreia do Norte ao diálogo. Através do diálogo, podemos conseguir uma desnuclearização da península coreana", disse o representante chinês durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, a decorrer hoje na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, cerca de 24 horas depois de o regime liderado por Kim Jong Un ter anunciado a realização com sucesso do sexto teste nuclear daquele país, desta vez com uma bomba de hidrogénio.

Liu Jieyi reiterou igualmente a proposta conjunta assinada pela China e Rússia que incide no congelamento das manobras militares conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul e na suspensão dos programas de armamento norte-coreanos.