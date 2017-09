Actualidade

Os brasileiros Douglas e Gabriel Barbosa, os mais recentes reforços do Benfica, integram a lista de inscritos do tetracampeão português de futebol para a próxima edição da Liga dos Campeões, divulgada hoje no site oficial da UEFA.

O defesa-direito, emprestado pelo FC Barcelona, e o avançado, cedido pelo Inter de Milão, também por empréstimo, integram a lista de 25 jogadores que representarão o Benfica no grupo A da 'Champions', no qual terá como adversários o Manchester United, o Basileia e o CSKA Moscovo.

Outros reforços benfiquistas para a época 2017/2018 não tiveram a mesma sorte, casos do croata Krovinovic, do eslovaco Chrien e do inglês Chris Willock, que ficaram de fora do lote de inscritos para a principal prova continental de clubes.