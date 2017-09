Actualidade

O presidente da Comissão Eleitoral do Quénia, Wafula Chebukati, anunciou hoje que vão ser marcadas novas eleições presidenciais na Nigéria para meados de outubro, após a anulação pelo Supremo Tribunal dos resultados do escrutínio de 08 de agosto.

Através de uma declaração, Wafula Chebukati precisou que as novas eleições deverão decorrer 40 dias após a decisão do Supremo Tribunal, anunciada na semana passada, em anular os resultados eleitorais de 08 de agosto, que deram a vitória ao Presidente Uhuru Kenyatta. A decisão da instância judicial referia que o novo processo eleitoral deveria ser concretizado num prazo máximo de dois meses.

O Supremo Tribunal do Quénia anulou na sexta-feira as eleições após considerar que a Comissão Eleitoral cometeu irregularidades no decurso da contagem dos votos.