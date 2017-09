Coreia do Norte

Os Estados Unidos estão a preparar um projeto de resolução sobre novas sanções contra a Coreia do Norte e querem que o texto seja votado na próxima segunda-feira, anunciou hoje a embaixadora americana junto da ONU, Nikki Haley.

Este anúncio dos Estados Unidos foi feito na reta final da reunião de urgência do Conselho de Segurança, que decorreu hoje na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, um dia depois de o regime norte-coreano ter anunciado a realização com sucesso do sexto teste nuclear daquele país, desta vez com uma bomba de hidrogénio.

A França e o Reino Unido, outros dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (com poder de veto), são favoráveis a eventuais novas sanções. Já a posição de Pequim e de Moscovo (também membros permanentes) não é conhecida.