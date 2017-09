US Open

Nova Iorque, 04 set Lusa - A tenista checa Karolina Pliskova, líder do 'ranking' mundial, apurou-se hoje com grande facilidade para os quartos de final do Open dos Estados Unidos, ao derrotar em dois 'sets' a norte-americana Jennifer Brady.

Frente à 91.ª da hierarquia mundial, Pliskova necessitou de apenas 48 minutos para seguir em frente, vencendo com os parciais de 6-1 e 6-0.

Na próxima ronda, a finalista vencida da última edição da prova vai defrontar a vencedora do encontro entre a também checa Lucie Safarova (37) e a norte-americana CoCo Vandeweghe (22).