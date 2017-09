Actualidade

O Teatro Municipal Maria Matos, em Lisboa, vai ser palco de um tributo ao compositor e músico norte-americano La Monte Young, na próxima semana, com a participação de Étienne Jaumet, Sonic Boom e Céline Wadier.

"Figura central do minimalismo norte-americano do século passado, La Monte Young deixou um extenso legado que se tanto se encontra na sua música como em obras de Reich, Eno, Hassell ou The Velvet Underground. Étienne Jaumet e Sonic Boom são mais dois músicos obviamente tocados pela drone music de Young, que com a voz dhrupad e a tambura de Céline Wadier prestam o tributo perfeito ao seu mestre", pode ler-se no comunicado do teatro municipal.

Young figura entre nomes do minimalismo musical do século XX como Steve Reich, Philip Glass ou Terry Riley, sendo, de acordo com o comunicado do Maria Matos, "menos conhecido mas mais relevante".