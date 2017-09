Novo Banco

O BCP recorreu à justiça para clarificar a questão legal relacionada com as garantias prestadas pelo fundo de resolução ao Lone Star, comprador do Novo Banco, sem suspender a operação em curso, realçou hoje o presidente executivo, Nuno Amado.

"O Conselho de Administração do banco tomou uma decisão que pensamos ser muito equilibrada. Com a informação que temos sobre a operação, que não é completa, considerámos ser importante clarificar uma questão legal. Por isso, não pedimos a suspensão da operação", afirmou o líder do BCP.

Nuno Amado falava na cerimónia que hoje decorreu na Euronext Lisboa, gestora da bolsa portuguesa, para assinalar os 30 anos de presença do maior banco privado português no mercado.