Os sindicatos médicos reafirmaram hoje a intenção de fazer uma nova greve nacional após as eleições autárquicas caso o Governo se mantenha sem apresentar contrapropostas às reivindicações sindicais.

"Os sinais são muito negativos", afirmou o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) aos jornalistas no final da reunião do Fórum Médico, que decorreu em Lisboa.

Também o presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Mário Jorge Neves, declarou que "se vão acumulando as evidências" de que o Governo "está a empurrar os sindicatos" para uma nova greve, que seria a segunda este ano, já que os médicos cumpriram dois dias de paralisação nacional em maio.