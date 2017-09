Actualidade

A Secretaria de Estado do Emprego considerou irregular a marcação da greve dos enfermeiros agendada para a próxima semana, mas o sindicato afirma que mantém a paralisação e vai fazer uma queixa ao Departamento de Investigação e Ação Penal.

Um ofício da Secretaria de Estado do Emprego, que está divulgado no 'site' da Administração Central e do Sistema de Saúde (ACSS), indica que o pré-aviso de greve dos enfermeiros não cumpriu os dez dias úteis que determina a lei.

Assim, a paralisação é considerada "irregularmente convocada", indica o ofício, que dá conta de que o pré-aviso tem data de 28 de agosto para uma greve que se iniciaria às 00:00 de 11 de setembro, próxima segunda-feira.