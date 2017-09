Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, indigitou hoje a embaixadora Maria da Graça Mira Gomes para o cargo de secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP).

Segundo fonte oficial do Governo, o nome da nova secretária-geral do SIRP foi já enviado para a Assembleia da República.

"O primeiro-ministro informou o líder do principal partido da oposição, dr. Pedro Passos Coelho, desta indigitação", lê-se no comunicado do Governo.