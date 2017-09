US Open

O tenista espanhol Rafael Nadal, líder do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje para os quartos de final do Open dos Estados Unidos, último 'Grand Slam' do ano, ao bater o ucraniano Alexander Dolgopolov.

Nadal, que em 2017 venceu pela 10.ª vez em Roland Garros, superou o 64.º jogador da hierarquia em três 'sets', pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-1, num embate que durou uma hora e 41 minutos.

Nos quartos de final, o tenista espanhol, que triunfou em Flushing Meadows em 2010 e 2013, vai defrontar o vencedor do embate entre o belga David Goffin, 14.º jogador mundial, e o russo Andrey Rublev, 53.º.