Actualidade

O Supremo tribunal de justiça (CSJ) deu hoje seguimento à queixa solicitada contra o Presidente da Guatemala, Jimmy Morales, por alegado delito de financiamento eleitoral ilícito.

O pedido foi apresentado em 25 de agosto pelo Ministério público e a Comissão internacional contra a impunidade na Guatemala (Cicig).

No entanto, o Tribunal rejeitou "por não procedente" as afirmações de Morales, que declarou 'persona non grata', e tentou expulsar o chefe da Cicig, o advogado colombiano Iván Velásquez.