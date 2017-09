Actualidade

O secretário-geral do PS, António Costa, afirmou hoje que a descentralização de competências é uma das prioridades do Governo e que as autarquias terão um papel essencial na melhoria das escolas e do ensino em Portugal.

"O Estado não se irá demitir das suas funções no setor da Educação e nem as Câmaras municipais irão mandar nas escolas, mas contamos com os autarcas para ajudar neste processo, até porque eles já demonstraram que o conseguem fazer e bem", sublinhou.

António Costa, que intervinha esta noite no concelho de Azambuja, durante o jantar de apresentação do candidato socialista àquela Câmara Municipal (Luís de Sousa), abordava assim a descentralização de competências para as autarquias, um dos processos legislativos que o Governo tem em curso.