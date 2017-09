Actualidade

O furacão Irma está a aproximar-se do leste das Caraíbas e ilhas como Porto Rico, Haiti e as Pequenas Antilhas foram colocadas em estado de alerta, anunciou hoje o Centro de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em Inglês).

O Irma, um furacão de categoria 3 de uma escala que vai até 5, com ventos que atingiram os 195 quilómetros por hora, deve continuar a intensificar-se "durante os dois próximos dias", indicou o NHC.

Alguns profissionais esperam que atinja uma força de categoria 4, que foi a potência máxima atingida pelo Harvey, que destruiu várias zonas da costa do Estado do Texas e do da Luisiana.