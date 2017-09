Actualidade

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) avisou hoje a Ordem dos Enfermeiros que "não é legalmente possível" a suspensão da inscrição na Ordem como enfermeiro especialista "sem que haja suspensão da inscrição como enfermeiro".

"Não é legalmente possível a suspensão da inscrição como enfermeiro especialista na Ordem dos Enfermeiros sem que haja suspensão da inscrição como enfermeiro", deixa claro a ACSS num comunicado divulgado no seu portal na internet.

Ou seja, de acordo com o entendimento da entidade tutelar da Saúde - "suportado em parecer jurídico" -, "não se encontra prevista a possibilidade de suspensão do título, mas apenas da qualidade de membro" da Ordem dos Enfermeiros, reforça o mesmo texto, assinado pela presidente do conselho diretivo da ACSS, Marta Simões.