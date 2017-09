Actualidade

O furacão Irma foi hoje reclassificado como de categoria 4 (numa escala de 5) devido aos fortes ventos que ameaçam as Caraíbas e o Estado americano da Florida, anunciou o Centro de Furacões dos EUA.

Com ventos a rondar os 215 quilómetros por hora, o Irma está a encaminhar-se para as Ilhas de Sotavento (entre as Ilhas Virgens e Trinidad, nas Antilhas), devendo intensificar-se ainda mais nos próximos dois dias, avisou o Centro de Furacões, sediado em Miami.

O Centro (NHC, na sigla em Inglês) acrescenta que é preciso "intensificar os preparativos para proteger vidas e bens" ameaçados pelo Irma, que deverá atingir território norte-americano na quarta-feira.