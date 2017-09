Coreia do Norte

O exército sul-coreano realizou hoje manobras navais com fogo real no Mar do Japão em resposta ao último teste nuclear norte-coreano, lançado há dois dias.

Os exercícios contaram com a participação da fragata de 2.500 toneladas Gangwon, de um navio-patrulha de mil toneladas e de vários navios de alta velocidade, e incluíram o lançamento de mísseis guiados, anunciou hoje o Ministério da Defesa de Seul.

"O exercício está destinado a melhorar a capacidade de resposta imediata perante possíveis provocações navais do inimigo", afirmou o comandante Choi Young-chan, em declarações à agência Yonhap.