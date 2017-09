Actualidade

O procurador-geral do Brasil anunciou na segunda-feira que está a investigar um potencial caso de má conduta no seu gabinete e no Supremo Tribunal.

Rodrigo Janot disse aos jornalistas que uma conversa gravada entre dois empresários, com quem foi feito um acordo de delação premiada (que permite vantagens, como a redução de pena de prisão, ao dar informações sobre um caso judicial) num caso de corrupção, revelava possíveis interferências de um procurador nos acordos. A gravação também mencionava o Supremo Tribunal.

Janot alertou que a gravação dos empresários da JBS não servia de prova, mas chamou a atenção para a necessidade de investigar o caso.