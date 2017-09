Coreia do Norte

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul afirmou hoje que admite autorizar o destacamento de armas nucleares norte-americanas no país, em resposta ao sexto teste nuclear realizado pela Coreia do Norte há dois dias.

A Coreia do Sul estuda "todas as opções militares" para travar a crescente ameaça bélica do país vizinho, disse hoje em conferência de imprensa o porta-voz do ministério, Moon Sang-gyun, quando questionado sobre o possível envio de armamento nuclear tático do seu aliado.

No entanto, Moon ressalvou que o Governo sul-coreano mantém o "princípio de desnuclearização" e que o seu objetivo a longo prazo é conseguir uma península coreana livre de armas nucleares, segundo declarações citadas pela agência Yonhap.