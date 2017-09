Actualidade

O Presidente chinês, Xi Jinping, advertiu hoje que a economia mundial enfrenta crescentes riscos e incertezas devido a países que se estão a tornar protecionistas e a rejeitar o combate às alterações climáticas.

A mensagem de Xi é uma crítica implícita a Washington, já que o líder norte-americano, Donald Trump, tem culpado os acordos de livre comércio pela perda de empregos nos Estados Unidos e retirou o país do acordo de Paris sobre o clima.

"As negociações comerciais multilaterais estão a atravessar um período difícil. A implementação do acordo de Paris sobre as alterações climáticas está a enfrentar resistência", afirmou Xi, durante a cimeira do bloco de economias emergentes BRICS, que termina hoje em Xiamen, costa lesta da China.