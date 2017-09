Actualidade

Ourém e o Oriente cruzam-se na música, gastronomia, cenografia, artesanato, cinema e exposições, na terceira edição do Festival de Setembro, que se realiza de sexta-feira a domingo naquele concelho do distrito de Santarém.

A partir da história de Francisco Vieira de Figueiredo, comerciante e diplomata do império português do Oriente no século XVII, o programa do festival em 2017 explora marcas culturais dos países por onde aquele oureense passou.

"O Festival de Setembro procura levar os participantes a outros países e continentes e, ao mesmo tempo, fazer com que eles se sintam em casa", explica à agência Lusa a Chefe da Divisão de Ação Cultural da Câmara de Ourém.