Actualidade

O setor dos serviços na Alemanha continuou a expandir-se em agosto, segundo o índice de serviços PMI hoje divulgado, com as taxas de crescimento global da atividade e dos novos contratos a recuperarem dos mínimos de 10 meses atingidos em julho.

De acordo com os dados da empresa de serviços de informação financeira Markit, o índice PMI do setor dos serviços subiu para 53,5 pontos em agosto, contra 53,4 pontos em julho, mantendo-se acima dos 50 pontos indicativos de expansão.

Se o crescimento global e dos novos contratos nos serviços recuperam em agosto, piores desempenhos tiveram o crescimento do emprego, que abrandou para mínimos de 16 meses, e as expectativas das empresas, que se fixaram no valor mais baixo de 2017.